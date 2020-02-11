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В Ростовской области возбудили дело в отношении мужчины, напавшего на полицейского

В Ростовской области возбудили дело в отношении мужчины, напавшего на полицейского
В отношении жителя Ростовской области, напавшего на полицейского, возбудили дело. Он подозревается по статье «Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья».

Правоохранитель 7 февраля приехал в посёлок Дмитриадовка Неклиновского района, чтобы проверить 30-летнего молодого человека, находящегося на учёте. Подозреваемый был пьян, и, увидев сотрудника полиции, оттолкнул его. Затем он сорвал с его формы погоны и ударил мужчину ногой.

Нападавшего задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него возбудили уголовное дело.

- В настоящее время все обстоятельства преступления устанавливаются, - добавили в СУ СКР по Ростовской области.

Если вину задержанного докажут, ему грозит штраф в размере 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

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