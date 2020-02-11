В Ростовской области возбудили дело в отношении мужчины, напавшего на полицейского



В отношении жителя Ростовской области, напавшего на полицейского, возбудили дело. Он подозревается по статье «Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья».



Правоохранитель 7 февраля приехал в посёлок Дмитриадовка Неклиновского района, чтобы проверить 30-летнего молодого человека, находящегося на учёте. Подозреваемый был пьян, и, увидев сотрудника полиции, оттолкнул его. Затем он сорвал с его формы погоны и ударил мужчину ногой.



Нападавшего задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него возбудили уголовное дело.



- В настоящее время все обстоятельства преступления устанавливаются, - добавили в СУ СКР по Ростовской области.



Если вину задержанного докажут, ему грозит штраф в размере 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.