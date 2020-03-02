В отношении ростовчанина возбудили дело за нападение на полицейского



В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, напавшего на полицейского. Ему грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.



Случай произошёл 15 февраля на вокзале «Ростов-Главный». Правоохранители заметили мужчину, который был сильно пьян и нарушал общественный порядок. Они подошли к дебоширу, чтобы составить в отношении него административный протокол. Мужчина разозлился и кулаком ударил одного правоохранителя в плечо, затем замахнулся на второго, но тот успел увернуться. При этом подозреваемый ругался матом.



- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия, неопасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», - отметила помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан. - Все обстоятельства происшествия устанавливаются.



Расследование уголовного дела продолжается.