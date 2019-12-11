На Дону возбудили дело в отношении жителя Волгоградской области, напавшего на полицейского



В донском регионе возбудили уголовное дело в отношении жителя Волгоградской области. Его подозревают в применении насилия к представителю власти.



В октябре 2019 года 34-летний мужчина ехал на поезде сообщением Саратов — Адлер. В вагоне-ресторане он начал дебоширить, и проводники вызвали на место полицию. Состав остановили в Сальске, чтобы снять нарушителя с поезда. Он начал ругаться с правоохранителями, угрожать им, а затем ударил одного из них кулаком в грудь.



В отношении него возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.



- Сейчас следователи занимаются закреплением доказательной базы и устанавливают все обстоятельства происшествия, - рассказали в Южном СУТ СК.



Расследование уголовного дела продолжается.