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В Таганроге возбудили дело в отношении парня, напавшего на полицейского

В Таганроге возбудили дело в отношении парня, напавшего на полицейского
В отношении парня, напавшего на полицейского, возбудили уголовное дело в Таганроге. Об этом 3 октября сообщили в Южном СУТ СК.

Случай произошёл 25 августа 2019 года. В тот день полицейские заметили на железнодорожном вокзале пьяного 26-летнего парня. Они направились к нему, но молодой человек, заметив правоохранителей, попытался сбежать. Его задержали и привели к посту охраны. Там парень стал оскорблять полицейских, затем начал высказывать угрозы и даже пытался ударить одного из них.

- В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти, - прокомментировала помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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