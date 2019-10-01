В Таганроге возбудили дело в отношении парня, напавшего на полицейского



В отношении парня, напавшего на полицейского, возбудили уголовное дело в Таганроге. Об этом 3 октября сообщили в Южном СУТ СК.



Случай произошёл 25 августа 2019 года. В тот день полицейские заметили на железнодорожном вокзале пьяного 26-летнего парня. Они направились к нему, но молодой человек, заметив правоохранителей, попытался сбежать. Его задержали и привели к посту охраны. Там парень стал оскорблять полицейских, затем начал высказывать угрозы и даже пытался ударить одного из них.



- В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти, - прокомментировала помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан.



Все обстоятельства происшествия устанавливаются.