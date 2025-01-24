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В Ростовской области водитель легковушки снес 60-летнего мужчину на «зебре»

В Ростовской области водитель легковушки снес 60-летнего мужчину на «зебре»

В приморском городе Таганроге водитель на легковушке сбил 60-летнего мужчину на "зебре". Авария произошла 23 января на улице Транспортной.

Около 19:00 по улице Транспортной ехал 27-летний водитель на автомобиле марки «Лада Гранта». В районе дома № 48/6 горожане начали переходить дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель легковушки не успел затормозить и снес на «зебре» 60-летнего пешехода. От силы удара мужчина отлетел на несколько метров от машины.

В Госавтоинспекции сообщили, что местный житель с травмами был доставлен в больницу.
Фото: Госавтоинспекция РО
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