Водитель «Киа Рио» сбил 44-летнего мужчину в Волгодонске

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Волгодонске Ростовской области водитель «Киа Рио» сбил мужчину. Происшествие случилось 12 ноября примерно в 18:20.По информации региональной Госавтоинспекции, 68-летний водитель за рулем легковушки ехал по проспекту Курчатова. В районе дома №38 дорогу по «зебре» переходил 44-летний мужчина. Водитель машины не успел затормозить и снес мужчину. От удара он отлетел в сторону.Шокированные очевидцы поспешили на помощь и вызвали «скорую». Пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу.