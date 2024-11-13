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Водитель «Киа Рио» сбил 44-летнего мужчину в Волгодонске

Водитель «Киа Рио» сбил 44-летнего мужчину в Волгодонске

В Волгодонске Ростовской области водитель «Киа Рио» сбил мужчину. Происшествие случилось 12 ноября примерно в 18:20.

По информации региональной Госавтоинспекции, 68-летний водитель за рулем легковушки ехал по проспекту Курчатова. В районе дома №38 дорогу по «зебре» переходил 44-летний мужчина. Водитель машины не успел затормозить и снес мужчину. От удара он отлетел в сторону.

Шокированные очевидцы поспешили на помощь и вызвали «скорую». Пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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