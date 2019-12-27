Водитель УАЗ «Патриот» сбил насмерть пешехода на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский
В Ростовской области водитель УАЗ «Патриот» сбил насмерть пешехода. ДТП произошло утром 29 декабря на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский.
По предварительным данным, 30-летний водитель отечественного кроссовера не заметил и сбил мужчину, который шёл вдоль проезжей части.
- В результате происшествия пешеход погиб на месте происшествия, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
В настоящее время личность погибшего устанавливается.