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Водитель УАЗ «Патриот» сбил насмерть пешехода на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский

Водитель УАЗ «Патриот» сбил насмерть пешехода на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский
В Ростовской области водитель УАЗ «Патриот» сбил насмерть пешехода. ДТП произошло утром 29 декабря на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский.

По предварительным данным, 30-летний водитель отечественного кроссовера не заметил и сбил мужчину, который шёл вдоль проезжей части.
- В результате происшествия пешеход погиб на месте происшествия, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В настоящее время личность погибшего устанавливается.

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