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В Ростовской области водитель «Лады» после ДТП врезался в стену дома

В Ростовской области водитель «Лады» после ДТП врезался в стену дома
В Шахтах Ростовской области легковушка, столкнувшись с другим авто, врезалась в стену дома. Случай произошёл 1 марта примерно в 16:30.

На пересечении улицы Смидовича и переулка Минского столкнулись «Лада Калина» и «Хёндай Акцент». Отечественное авто отбросило в сторону, и он врезалось в стену частного дома.

- В результате ДТП никто не пострадал, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Автомобили получили механические повреждения.

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