В Ростовской области водитель «Лады» после ДТП врезался в стену дома



В Шахтах Ростовской области легковушка, столкнувшись с другим авто, врезалась в стену дома. Случай произошёл 1 марта примерно в 16:30.



На пересечении улицы Смидовича и переулка Минского столкнулись «Лада Калина» и «Хёндай Акцент». Отечественное авто отбросило в сторону, и он врезалось в стену частного дома.



- В результате ДТП никто не пострадал, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



Автомобили получили механические повреждения.