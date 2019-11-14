В Ростовской области машина врезалась с столб ЛЭП, столкнувшись с другим авто: пострадал один из водителей



В Донецке Ростовской области машина врезалась с столб ЛЭП, столкнувшись с другим авто. Авария произошла на пересечении проспекта Мира и переулка Победы, сообщает «Донецкий рабочий».



По данным издания, мужчина за рулем автомобиля «Ауди» ехал в сторону улицы Горького. В это время водитель машины «Хендай» двигался по проспекту Мира во встречном направлении. На перекрестке легковушки столкнулись. Удар был такой силы, что «Хендай» отбросило на столб ЛЭП.



В результате ДТП травмы получил водитель иномарки «Хендай». Его госпитализировали.