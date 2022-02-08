В Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил 41-летнего пешехода

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Зерноградском районе Ростовской области мужчина погиб под колесами иномарки. Смертельное ДТП случилось вечером 10 феврале на трассе Ростов-Ставрополь.По информации УГИБДД по Ростовской области, 35-летний водитель «Фольксвагена Тигуана» ехал по автодороге. В районе 55-го километра на проезжую часть вышел пешеход. Автомобилист ударил по тормозам, но было уже поздно. Мужчина от удара подскочил на капот, а затем упал на асфальт. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Ему был 41 год.В ведомстве уточнили, что пешеход перебегал дорогу в 20 метрах от «зебры».