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В Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил 41-летнего пешехода

В Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил 41-летнего пешехода
В Зерноградском районе Ростовской области мужчина погиб под колесами иномарки. Смертельное ДТП случилось вечером 10 феврале на трассе Ростов-Ставрополь.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 35-летний водитель «Фольксвагена Тигуана» ехал по автодороге. В районе 55-го километра на проезжую часть вышел пешеход. Автомобилист ударил по тормозам, но было уже поздно. Мужчина от удара подскочил на капот, а затем упал на асфальт. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Ему был 41 год.

В ведомстве уточнили, что пешеход перебегал дорогу в 20 метрах от «зебры».
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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