В Батайске 63-летний мужчина погиб под колесами иномарки

В Батайске водитель иномарки насмерть сбил 63-летнего мужчину. Происшествие случилось около 22 часов 23 апреля.По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля «Рено Логан» двигался по улице Ленинградской. У дома №40 на дорогу вышел мужчина. Он переходил проезжую часть в неположенном месте. Шофер не сразу заметил пешехода. Когда автомобилист затормозил, было уже поздно. Машина на скорости сбила человека.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 63-летний мужчина скончался на месте ДТП от полученных травм.