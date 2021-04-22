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В Батайске 63-летний мужчина погиб под колесами иномарки

В Батайске 63-летний мужчина погиб под колесами иномарки
В Батайске водитель иномарки насмерть сбил 63-летнего мужчину. Происшествие случилось около 22 часов 23 апреля.

По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля «Рено Логан» двигался по улице Ленинградской. У дома №40 на дорогу вышел мужчина. Он переходил проезжую часть в неположенном месте. Шофер не сразу заметил пешехода. Когда автомобилист затормозил, было уже поздно. Машина на скорости сбила человека.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 63-летний мужчина скончался на месте ДТП от полученных травм.

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