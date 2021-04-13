В Гуково водитель иномарки насмерть сбил 34-летнего пешехода

В Ростовской области 34-летний мужчина погиб под колесами иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 23 часов 14 апреля между городом Гуково и хутором Марс.По предварительным данным, 34-летний мужчина за рулем «Тойоты Раннер» не успел вовремя притормозить перед пешеходом, который переходил проезжую часть. Судя по фото с места ДТП, мужчина вышел на трассу вне пешеходного перехода.- От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия, - сообщили в региональном УГИБДД.