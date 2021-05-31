На трассе в Ростовской области микроавтобус насмерть сбил 39-летнего пешехода

В Ростовской области 39-летний мужчина погиб под колесами микроавтобуса. Трагедия произошла рано утром 2 июня в Зерноградском районе.По предварительной информации, 67-летний автомобилист за рулем «Хендай Гранд Старекс» ехал со стороны Ставрополя в направлении Ростова. В районе 64-го километра на проезжую часть выбежал 39-летний мужчина. Водитель ударил по тормозам, но было уже поздно. Пешеход оказался под колесами микроавтобуса.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, пострадавший получил травмы, не совместимые с жизнью. Мужчина скончался на месте ДТП.