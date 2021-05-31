Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На трассе в Ростовской области микроавтобус насмерть сбил 39-летнего пешехода

На трассе в Ростовской области микроавтобус насмерть сбил 39-летнего пешехода
В Ростовской области 39-летний мужчина погиб под колесами микроавтобуса. Трагедия произошла рано утром 2 июня в Зерноградском районе.

По предварительной информации, 67-летний автомобилист за рулем «Хендай Гранд Старекс» ехал со стороны Ставрополя в направлении Ростова. В районе 64-го километра на проезжую часть выбежал 39-летний мужчина. Водитель ударил по тормозам, но было уже поздно. Пешеход оказался под колесами микроавтобуса.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, пострадавший получил травмы, не совместимые с жизнью. Мужчина скончался на месте ДТП.

Фото: smolensk-i.ru.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.