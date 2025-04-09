В Ростовской области в кровле частного дома обнаружили фрагмент беспилотника
В Ростовской области нашли фрагмент беспилотника в кровле частного дома. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
Фрагмент был найден в селе Бессергеневка Неклиновского района. Часть находилась в кровле частного дома на улице Спортивной. К счастью, в результате атаки пострадавших нет.
- В результате воздушной атаки фрагменты обнаружены в кровле частного дома, - сказано в сообщении.