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В Ростовской области в кровле частного дома обнаружили фрагмент беспилотника

В Ростовской области в кровле частного дома обнаружили фрагмент беспилотника
В Ростовской области нашли фрагмент беспилотника в кровле частного дома. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Фрагмент был найден в селе Бессергеневка Неклиновского района. Часть находилась в кровле частного дома на улице Спортивной. К счастью, в результате атаки пострадавших нет.

- В результате воздушной атаки фрагменты обнаружены в кровле частного дома, - сказано в сообщении.
Фото: ТГ-канал Юрия Слюсаря.
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