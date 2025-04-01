В результате атаки беспилотников в Таганроге ранены два человека

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В Таганроге в результате атаки беспилотников ранены два человека. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Напомним, ранее в городе сбили беспилотники. После атаки БПЛА в двух домах начался пожар. В том числе под удар попали многоэтажки на улице Лизы Чайкиной и территория возле 7-этажного дома по улице Ленина, 147. На место сразу же выехали спецслужбы.- Упавший БПЛА обнаружен также по адресу: пер. 1-й Новый, 26. Пожары оперативно потушены. К медикам на данный момент обратились два человека с легкими ранениями: ожогами и порезами. Им оказывают помощь. К счастью, жертв нет. У домов выставлено оцепление, - сказано в сообщении.