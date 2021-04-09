В Ростовской области в ДТП пострадал мотоциклист без прав

В Мясниковском районе Ростовской области мотоциклист без прав пострадал в аварии. ДТП случилось вечером 10 апреля в хуторе Калинин на улице Советской, в районе дома 24.Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 36-летний водитель «Хендай Солярис» сел за руль авто в состоянии алкогольного опьянения. Поворачивая к магазину, он не уступил дорогу 26-летнему водителю «Кавасаки» и допустил с ним столкновение.В результате происшествия водитель двухколесного транспорта пострадал и был доставлен в медучреждение.