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В Ростовской области 39-летний мотоциклист пострадал в ДТП

В Ростовской области 39-летний мотоциклист пострадал в ДТП
В Ростовской области 39-летний мотоциклист попал под колеса машины. Происшествие случилось 15 мая в микрорайоне Лиховском в Каменске-Шахтинском на улице Вокзальной.

Водитель отечественного автомобиля выезжала из магазина и не увидела двигающегося по главной мотоциклиста. В результате аварийной ситуации случилось столкновение. Водителю двухколесного транспорта понадобилась помощь врачей.

- Выяснилось, что права на управление транспортными средствами 27-летняя девушка не имеет, в момент ДТП она находилась в состоянии опьянения, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Проводится проверка.

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