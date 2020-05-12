В Ростовской области 39-летний мотоциклист пострадал в ДТП

В Ростовской области 39-летний мотоциклист попал под колеса машины. Происшествие случилось 15 мая в микрорайоне Лиховском в Каменске-Шахтинском на улице Вокзальной.Водитель отечественного автомобиля выезжала из магазина и не увидела двигающегося по главной мотоциклиста. В результате аварийной ситуации случилось столкновение. Водителю двухколесного транспорта понадобилась помощь врачей.- Выяснилось, что права на управление транспортными средствами 27-летняя девушка не имеет, в момент ДТП она находилась в состоянии опьянения, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Проводится проверка.