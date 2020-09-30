В Таганроге 17-летний мотоциклист без прав пострадал в ДТП
Несовершеннолетний мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем в Таганроге. Происшествие случилось 1 октября на улице Чехова, 78.
Около 20 часов мотоциклист без водительских прав не уступил движение автомобилю «Ленд Ровер» под управлением 51-летнего мужчины. Водитель двухколесного транспорта влетел в машину, из-за чего получил травмы и попал в больницу.
- В отношении водителя мотоцикла составлены административные материалы за управление транспортом без водительских прав, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
Несовершеннолетнему парню грозит штраф до 15 тысяч рублей.