В Таганроге 17-летний мотоциклист без прав пострадал в ДТП

Несовершеннолетний мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем в Таганроге. Происшествие случилось 1 октября на улице Чехова, 78.Около 20 часов мотоциклист без водительских прав не уступил движение автомобилю «Ленд Ровер» под управлением 51-летнего мужчины. Водитель двухколесного транспорта влетел в машину, из-за чего получил травмы и попал в больницу.- В отношении водителя мотоцикла составлены административные материалы за управление транспортом без водительских прав, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.Несовершеннолетнему парню грозит штраф до 15 тысяч рублей.