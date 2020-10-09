В Ростовской области мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой

В Шахтах в аварии с легковушкой пострадал мотоциклист. Происшествие случилось 13 октября на проспекте Ленинского Комсомола, 2.Около 10 часов 35-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» разворачивался перед перекрестком. В это время по встречной полосе на мотоцикле «Ирбис» ехал 46-летний мужчина. Водитель «Лады» не успел своевременно освободить дорогу байкеру, и тот влетел прямо в бок легковушки.- В результате ДТП водитель двухколесного транспорта с травмами доставлен в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.