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В Ростовской области мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой

В Ростовской области мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой
В Шахтах в аварии с легковушкой пострадал мотоциклист. Происшествие случилось 13 октября на проспекте Ленинского Комсомола, 2.

Около 10 часов 35-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» разворачивался перед перекрестком. В это время по встречной полосе на мотоцикле «Ирбис» ехал 46-летний мужчина. Водитель «Лады» не успел своевременно освободить дорогу байкеру, и тот влетел прямо в бок легковушки.

- В результате ДТП водитель двухколесного транспорта с травмами доставлен в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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