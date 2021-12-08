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В Ростовской области в больнице скончалась пятимесячная девочка, пострадавшая в ДТП

В Ростовской области в больнице скончалась пятимесячная девочка, пострадавшая в ДТП
В Ростовской области скончалась пятимесячная девочка, пострадавшая в ДТП. Врачи боролись за жизнь ребенка несколько суток, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

По информации DonDay.ru, все это время малышка находилась в сознании, но не могла самостоятельно дышать. Поэтому перевезти девочку в Ростов не представлялось возможным. Ребенок умер 9 декабря в стенах Багаевской центральной районной больницы.

Авария, которая привела к трагедии, случилась за пару дней до смерти малышки. Вечером 7 декабря 40-летняя женщина выпивала, не собираясь садиться за руль. Когда она дала дочке попробовать яблоко, та подавилась и начала задыхаться. На кону была жизнь ее ребенка, и женщина сразу повезла девочку в больницу. Автомобилистка на красной «Мазды CX-7» не справилась с управлением из-за ребенка на руках. Машина на скорости врезалась в дерево на улице Семашко.

Женщина практически не пострадала, а вот ее дочь получила тяжелые травмы. Грудного ребенка доставили в срочном порядке в реанимацию, где она и скончалась. На мать погибшей девочки составили протокол за пьяную езду, несоблюдение правил перевозки детей и отсутствие страховки. Теперь убитой горем женщине, которая недавно похоронила мужа, а следом потеряла дочь, грозит еще и уголовная ответственность.
Фото: DonDay.ru.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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