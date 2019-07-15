Пострадавшая при пожаре в Новочеркасске женщина умерла в больнице



В больнице Новочеркасска умерла женщина, пострадавшая при пожаре. О её смерти стало известно 17 июля.



Около недели за жизнь потерпевшей боролись врачи. Возгорание произошло 10 июля в одной из заброшенных построек микрорайона Донской. В этот момент там находились 34-летний мужчин и 45-летняя женщина. Оба получили ожоги и были доставлены в больницу. К сожалению, травмы пострадавшей оказались несовместимыми с жизнью. Она скончалась в медучреждении. Дальнейшая судьба мужчин пока неизвестна.