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Пострадавшая при пожаре в Новочеркасске женщина умерла в больнице

Пострадавшая при пожаре в Новочеркасске женщина умерла в больнице
В больнице Новочеркасска умерла женщина, пострадавшая при пожаре. О её смерти стало известно 17 июля.

Около недели за жизнь потерпевшей боролись врачи. Возгорание произошло 10 июля в одной из заброшенных построек микрорайона Донской. В этот момент там находились 34-летний мужчин и 45-летняя женщина. Оба получили ожоги и были доставлены в больницу. К сожалению, травмы пострадавшей оказались несовместимыми с жизнью. Она скончалась в медучреждении. Дальнейшая судьба мужчин пока неизвестна.

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