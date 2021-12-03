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В Ростовской области женщина на иномарке врезалась в дерево

В Ростовской области женщина на иномарке врезалась в дерево
В Ростовской области выпившая женщина на иномарке врезалась в дерево. Происшествие случилось 7 декабря около 19:00 в станице Багаевской.

Возле дома №40 по улице Семашко 40-летняя местная жительница на Мазда СХ-7 пошла на обгон, но из-за алкогольного опьянения не справился с управлением, вылетела с дороги и врезалась в дерево.

Автомобилистка не пострадала, а пятимесячного ребенка, который был в салоне машины, обследуют врачи. По данным donday.ru, она срочно везла малыша в больницу, потому что он подавился яблоком и задыхался. На помощь ему вовремя подоспели медики, прибывшие на происшествие.

На его мать составили административный протокол за за пьяную езду, несоблюдение правил перевозки детей и отсутствие страховки.
Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области
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