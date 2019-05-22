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В больнице Новочеркасска скончалась 16-летняя девушка, пострадавшая в ДТП с грузовиком

В больнице Новочеркасска скончалась 16-летняя девушка, пострадавшая в ДТП с грузовиком
В городской больнице Новочеркасска, не приходя в сознание, скончалась 16-летняя девушка, пострадавшая в ДТП. Врачи неделю боролись за её жизнь, сообщает DonDay Новочеркасск.

Напомним, авария произошла 16 мая в посёлке Персиановском. Школьница гуляла вместе со своим парнем - военнослужащим из Краснодарского края. Пара только начала переходить дорогу по пешеходному переходу, как на них налетел КамАЗ. Водитель грузовика отвлекся и сбил пешеходов на «зебре». Многотонная машина протащила парня по дороге несколько метров и наехала на девушку, которая к этому моменту уже успела перейти дорогу.

Молодой человек скончался на месте происшествия. Школьница получила многочисленные травмы. На «скорой» её доставили в реанимацию. Врачи неделю боролись за жизнь девушки, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

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