В больнице Новочеркасска скончалась 16-летняя девушка, пострадавшая в ДТП с грузовиком



В городской больнице Новочеркасска, не приходя в сознание, скончалась 16-летняя девушка, пострадавшая в ДТП. Врачи неделю боролись за её жизнь, сообщает DonDay Новочеркасск.



Напомним, авария произошла 16 мая в посёлке Персиановском. Школьница гуляла вместе со своим парнем - военнослужащим из Краснодарского края. Пара только начала переходить дорогу по пешеходному переходу, как на них налетел КамАЗ. Водитель грузовика отвлекся и сбил пешеходов на «зебре». Многотонная машина протащила парня по дороге несколько метров и наехала на девушку, которая к этому моменту уже успела перейти дорогу.



Молодой человек скончался на месте происшествия. Школьница получила многочисленные травмы. На «скорой» её доставили в реанимацию. Врачи неделю боролись за жизнь девушки, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.