В Ростовской области судят парня, убившего собутыльника
В Белой Калитве судят парня, обвиняемого в убийстве своего собутыльника. Ивану Ш. за совершенное преступление грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Об этом сообщает Donday.ru.
Очередное судебное заседание состоится 21 апреля.
Напомним, ЧП произошло 18 декабря в Белой Калитве. 25-летний молодой человек выпивал вместе со своим 56-летним товарищем. Во время застолья между приятелями произошла ссора. Конфликт перерос в потасовку. Разгорячённый алкоголем парень схватил нож и ударил им собутыльника прямо в сердце.
В результате ножевого ранения мужчина скончался на месте происшествия.