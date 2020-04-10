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В Ростовской области судят парня, убившего собутыльника

В Ростовской области судят парня, убившего собутыльника
В Белой Калитве судят парня, обвиняемого в убийстве своего собутыльника. Ивану Ш. за совершенное преступление грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Об этом сообщает Donday.ru.

Очередное судебное заседание состоится 21 апреля.

Напомним, ЧП произошло 18 декабря в Белой Калитве. 25-летний молодой человек выпивал вместе со своим 56-летним товарищем. Во время застолья между приятелями произошла ссора. Конфликт перерос в потасовку. Разгорячённый алкоголем парень схватил нож и ударил им собутыльника прямо в сердце.

В результате ножевого ранения мужчина скончался на месте происшествия.

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