На Дону молодой человек ударом ножа в сердце убил приятеля



Фото: Подозреваемый в убийстве

Житель Белой Калитвы подозревается в убийстве своего знакомого. Преступление произошло 18 декабря на бульваре 50 лет Победы.



По предварительным данным, 25-летний молодой человек выпивал вместе со своим 56-летним товарищем. Во время застолья между приятелями произошла ссора. Конфликт перерос в потасовку. Разгорячённый алкоголем парень схватил нож и ударил им собутыльника прямо в сердце.



В результате ножевого ранения мужчина скончался на месте происшествия.

- В настоящее время подозреваемый задержан, - рассказал DonDay.ru старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».