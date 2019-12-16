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На Дону молодой человек ударом ножа в сердце убил приятеля

На Дону молодой человек ударом ножа в сердце убил приятеля
Фото: Подозреваемый в убийстве
Житель Белой Калитвы подозревается в убийстве своего знакомого. Преступление произошло 18 декабря на бульваре 50 лет Победы.

По предварительным данным, 25-летний молодой человек выпивал вместе со своим 56-летним товарищем. Во время застолья между приятелями произошла ссора. Конфликт перерос в потасовку. Разгорячённый алкоголем парень схватил нож и ударил им собутыльника прямо в сердце.

В результате ножевого ранения мужчина скончался на месте происшествия.
- В настоящее время подозреваемый задержан, - рассказал DonDay.ru старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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