В Ростовской области молодой человек зарезал приятеля во время застолья



Молодой житель Ростовской области зарезал своего приятеля во время застолья. Трагический случай произошёл 9 марта в Новошахтинске.



В доме на улице Радио 21-летний парень выпивал вместе со своим 45-летним знакомым, сообщает DonDay.ru. Во время застолья между ними произошла ссора. Разгоряченный спиртным молодой человек схватил нож и несколько раз ударил им старшего товарища. Удары пришлись в грудь и голову потерпевшему. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.



Подозреваемого задержали сотрудники полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Задержанный находится под стражей.