На Дону парень до смерти забил своего 40-летнего собутыльника



В Ростовской области парень до смерти избил своего собутыльника. ЧП произошло в городе Белая Калитва на улице Добролюбова. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.



По информации портала, в тот вечер товарищи устроили застолье. Не обошлось и без алкоголя. Во время распития горячительной жидкости между знакомыми произошла ссора, которая переросла в потасовку.



В ходе драки 27-летний парень избил 40-летнего мужчину. Он нанес ему множественные удары по телу и голове. Травмы, полученные дончанином, оказались несовместимы с жизнью.



Старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец отметил, что подозреваемый задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».