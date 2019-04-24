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На Дону парень до смерти забил своего 40-летнего собутыльника

На Дону парень до смерти забил своего 40-летнего собутыльника
В Ростовской области парень до смерти избил своего собутыльника. ЧП произошло в городе Белая Калитва на улице Добролюбова. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.

По информации портала, в тот вечер товарищи устроили застолье. Не обошлось и без алкоголя. Во время распития горячительной жидкости между знакомыми произошла ссора, которая переросла в потасовку.

В ходе драки 27-летний парень избил 40-летнего мужчину. Он нанес ему множественные удары по телу и голове. Травмы, полученные дончанином, оказались несовместимы с жизнью.

Старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец отметил, что подозреваемый задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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