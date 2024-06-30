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В Ростовской области столкнулись два судна

В Ростовской области столкнулись два судна
В Ростовской области два катера столкнулись посреди реки Дон. ЧП случилось в Аксайском районе 29 июня.

В тот вечер взрослые с детьми катались на суднах под названием «Прогресс» и «Волжанка». Возле острова Шишловского капитаны маломерных судов не рассчитали расстояние, и плавсредства врезались друг в другу.

К счастью, обошлось без пострадавших. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, медпомощь никому не понадобилась. Капитаны и пассажиры отделались легким испугом.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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