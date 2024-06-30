В Ростовской области столкнулись два судна

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области два катера столкнулись посреди реки Дон. ЧП случилось в Аксайском районе 29 июня.В тот вечер взрослые с детьми катались на суднах под названием «Прогресс» и «Волжанка». Возле острова Шишловского капитаны маломерных судов не рассчитали расстояние, и плавсредства врезались друг в другу.К счастью, обошлось без пострадавших. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, медпомощь никому не понадобилась. Капитаны и пассажиры отделались легким испугом.