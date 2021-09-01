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В Ростовской области две легковушки врезались друг в друга задом

В Ростовской области две легковушки врезались друг в друга задом

В Донецке Ростовской области две легковушки столкнулись во время движения задним ходом. ДТП случилось 2 сентября в переулке Осипенко.

По предварительной информации, за рулем автомобиля «Хендай Акцент» находилась женщина. Она начала отъезжать от магазина и не заметила, что в этот момент на противоположной стороне водитель «Лады» выполнял тот же самый маневр. Машины столкнулись.

К счастью, удар был несильный, обошлось без пострадавших. Однако у владельца отечественного авто треснул бампер, и теперь ему придется заняться ремонтом транспортного средства.

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