Фото: Дондей

В Ростове в здании филармонии начали капитальный ремонт. Территорию обнесли забором, сообщают горожане 22 августа.Кроме того, на металлических листах был вывешен паспорт объекта. Судя по информации на баннере, ремонтные работы завершатся в 2027 году.Напомним, что ранее сообщалось о капремонте филармонии за 600 млн рублей. Сюда входила и смена облицовки строения. Взамен облицовки из туфа предусмотрена отделка природным камнем, что, естественно, изменит облик здания, и филармония утратит свою аутентичность.Градозащитники выразили своё недовольство и выступили за сохранение исторического облика популярного здания. Они собрали подписи для того, чтобы здание признали объектом культурного наследия. Местный градозащитник подал заявление 10 июля.Комитет пока рассматривает заявления. Несмотря на это, вокруг филармонии все же начинают появляться строительные материалы.В соответствии с законодательством пока проводится оценка значимости объекта, имеющего признаки объекта культурного наследия, любые действия с ним запрещены.Представители общественности направили жалобы в прокуратуру, администрацию и Комитет по охране объектов культурного наследия.