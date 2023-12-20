В Ростовской области два судна столкнулись на реке Дон
В Ростовской области столкнулись два судна. ЧП случилось днем 20 декабря в акватории реки Дон.
Участниками происшествия на воде стали грузовой «Ред Лайн» и танкер-бункеровщик «ТН-709». По словам очевидцев, оба плавсредства получили серьезные повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших и разлива нефтепродуктов.
— По факту ЧП организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности судоходства, — прокомментировали в Южной транспортной прокуратуре.