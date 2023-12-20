Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области два судна столкнулись на реке Дон

В Ростовской области два судна столкнулись на реке Дон
В Ростовской области столкнулись два судна. ЧП случилось днем 20 декабря в акватории реки Дон.

Участниками происшествия на воде стали грузовой «Ред Лайн» и танкер-бункеровщик «ТН-709». По словам очевидцев, оба плавсредства получили серьезные повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших и разлива нефтепродуктов.

— По факту ЧП организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности судоходства, — прокомментировали в Южной транспортной прокуратуре.
Фото: Южная транспортная прокуратура.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.