Вечером 19 ноября над Ростовской областью был уничтожен БПЛА
В Ростовской области средствами противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.
Системы ПВО обнаружили дрон в районе Новошахтинска вечером 19 ноября.
Как отметил Юрий Слюсарь, по информации дежурных служб, происшествие прошло без пострадавших и разрушений на земле.
Стоит упомянуть, что за прошедшую ночь в регионе ПВО сбила 11 дронов: в районе Таганрога, а также в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Морозовском и Белокалитвинском районах.
Без пострадавших не обошлось. На трассе в Белокалитвинском районе из-за падения дрона произошел взрыв. Осколочное ранение получил водитель грузовика из Волгограда.
По информации DonDay, осколком дрона живот пострадавшего был пробит с правой стороны. Мужчина находится в состоянии средней тяжести.