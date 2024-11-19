Вечером 19 ноября над Ростовской областью был уничтожен БПЛА

Фото: DonDay

В Ростовской области средствами противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.Системы ПВО обнаружили дрон в районе Новошахтинска вечером 19 ноября.Как отметил Юрий Слюсарь, по информации дежурных служб, происшествие прошло без пострадавших и разрушений на земле.Стоит упомянуть, что за прошедшую ночь в регионе ПВО сбила 11 дронов: в районе Таганрога, а также в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Морозовском и Белокалитвинском районах.Без пострадавших не обошлось. На трассе в Белокалитвинском районе из-за падения дрона произошел взрыв. Осколочное ранение получил водитель грузовика из Волгограда.По информации DonDay, осколком дрона живот пострадавшего был пробит с правой стороны. Мужчина находится в состоянии средней тяжести.