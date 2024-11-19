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Вечером 19 ноября над Ростовской областью был уничтожен БПЛА

Вечером 19 ноября над Ростовской областью был уничтожен БПЛА
В Ростовской области средствами противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

Системы ПВО обнаружили дрон в районе Новошахтинска вечером 19 ноября.

Как отметил Юрий Слюсарь, по информации дежурных служб, происшествие прошло без пострадавших и разрушений на земле.

Стоит упомянуть, что за прошедшую ночь в регионе ПВО сбила 11 дронов: в районе Таганрога, а также в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Морозовском и Белокалитвинском районах.

Без пострадавших не обошлось. На трассе в Белокалитвинском районе из-за падения дрона произошел взрыв. Осколочное ранение получил водитель грузовика из Волгограда.

По информации DonDay, осколком дрона живот пострадавшего был пробит с правой стороны. Мужчина находится в состоянии средней тяжести.
Фото: DonDay
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