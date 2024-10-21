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Средства ПВО ночью сбили 11 БПЛА в Ростовской области

Средства ПВО ночью сбили 11 БПЛА в Ростовской области
В Ростовской области в ночь на 21 октября сбили беспилотники. Об этом сообщил Василий Голубев в социальных сетях.

Всего было уничтожено 11 беспилотных летательных средств. В Новошахтинске ПВО сработала четыре раза, в районе Чалтыря – один раз, а в Мясниковском районе уничтожили шесть беспилотников.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», — добавил глава региона.

Напомним, что последний раз атака беспилотников на регион произошла ночью 19 октября. Тогда ПВО перехватила два беспилотника над Новошахтинском.
Фото: ростов.ру
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