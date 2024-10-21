Средства ПВО ночью сбили 11 БПЛА в Ростовской области

Фото: ростов.ру

В Ростовской области в ночь на 21 октября сбили беспилотники. Об этом сообщил Василий Голубев в социальных сетях.Всего было уничтожено 11 беспилотных летательных средств. В Новошахтинске ПВО сработала четыре раза, в районе Чалтыря – один раз, а в Мясниковском районе уничтожили шесть беспилотников.«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», — добавил глава региона.Напомним, что последний раз атака беспилотников на регион произошла ночью 19 октября. Тогда ПВО перехватила два беспилотника над Новошахтинском.