В Ростовской области спасли потерявшуюся в лесу 78-летнюю бабушку

Фото/видео: начальник Ростовского областного поисково-спасательного отряда Михаил Ткачев.

В Каменском районе Ростовской области спасли потерявшуюся в лесу пенсионерку. Удивительную историю спасения Rostov.ru рассказал начальник Ростовского областного поисково-спасательного отряда Михаил Ткачев.Днем 29 ноября пожилая женщина вместе с семьей отправилась за грибами в лес. В силу возраста она уже не могла ходить на большие дистанции и отстала от родственников. Вернувшись к машине, близкие поняли, что ее нигде нет, и бросились искать. Уже стемнело, и дочь пропавшей позвонила в службу 112.- Пока спасатели прочесывали окрестности леса, я решил ехать на машине по трассе вдоль деревьев и подавать сигналы пропавшей с помощью громкоговорителя. К счастью, женщина услышала мои слова. Она пошла на мой голос и свет фонарей, которые ее направляли, - рассказал спасатель.К счастью, пенсионерка смогла вернуться к родственникам целой и невредимой. Спасатели передали женщину близким. Больше ее здоровью и жизни ничего не угрожает.