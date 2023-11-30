В Ростовской области спасли потерявшуюся в лесу 78-летнюю бабушку
В Каменском районе Ростовской области спасли потерявшуюся в лесу пенсионерку. Удивительную историю спасения Rostov.ru рассказал начальник Ростовского областного поисково-спасательного отряда Михаил Ткачев.
Днем 29 ноября пожилая женщина вместе с семьей отправилась за грибами в лес. В силу возраста она уже не могла ходить на большие дистанции и отстала от родственников. Вернувшись к машине, близкие поняли, что ее нигде нет, и бросились искать. Уже стемнело, и дочь пропавшей позвонила в службу 112.
- Пока спасатели прочесывали окрестности леса, я решил ехать на машине по трассе вдоль деревьев и подавать сигналы пропавшей с помощью громкоговорителя. К счастью, женщина услышала мои слова. Она пошла на мой голос и свет фонарей, которые ее направляли, - рассказал спасатель.
К счастью, пенсионерка смогла вернуться к родственникам целой и невредимой. Спасатели передали женщину близким. Больше ее здоровью и жизни ничего не угрожает.