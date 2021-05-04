В Ворошиловском районе Ростова случился пожар: спасли шесть человек

В Ворошиловском районе Ростова при пожаре спасли шесть человек. Возгорание произошло 11 мая около 17:30 в девятиэтажном жилом доме на проспекте Королева.Жители многоквартирного дома почувствовали запах дыма, который стремительно распространялся по подъезду. Они вызвали на помощь бригаду пожарных, которой удалось добраться на место случившегося через 20 минут. К тому времени огонь распространился уже на 20 квадратных метров.Спасатели эвакуировали из горящего здания шесть человек. К счастью, никто не пострадал.Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.По информации ГУ МЧС Ростовской области, для ликвидации огня привлекали 22 человека личного состава и шесть единиц техники.