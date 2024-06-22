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В Ростовской области семья едва не погибла при пожаре из-за детской шалости

В Ростовской области семья едва не погибла при пожаре из-за детской шалости
В Ростовской области семья едва не погибла при пожаре из-за детской шалости. Инцидент произошел 20 июня в Сальске.

Пожар вспыхнул в жилом доме на улице Хмельницкого около 16:00. Пламя разгоралось с такой силой, что охватило все жилое помещение за считанные минуты. К счастью, семья сразу почувствовала запах дыма и выбежала на улицу вместе с детьми. Причиной сильного пожара стало то, что трое мальчиков играли с зажигалками на чердаке.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в ликвидации пожара было задействовано восемь спасателей на двух единицах техники.

- Было уничтожено 68 квадратных метров жилых помещений, - добавили в ведомстве.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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