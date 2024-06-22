Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области семья едва не погибла при пожаре из-за детской шалости. Инцидент произошел 20 июня в Сальске.Пожар вспыхнул в жилом доме на улице Хмельницкого около 16:00. Пламя разгоралось с такой силой, что охватило все жилое помещение за считанные минуты. К счастью, семья сразу почувствовала запах дыма и выбежала на улицу вместе с детьми. Причиной сильного пожара стало то, что трое мальчиков играли с зажигалками на чердаке.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в ликвидации пожара было задействовано восемь спасателей на двух единицах техники.- Было уничтожено 68 квадратных метров жилых помещений, - добавили в ведомстве.