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Молодая семья из Ростова едва не погибла в пожаре

Молодая семья из Ростова едва не погибла в пожаре
Молодая семья из Ростова-на-Дону едва не погибла в пожаре в собственном доме. Происшествие случилось днем 28 ноября в доме № 59 по улице 7-й Залповой.

Супруги Ирина и Игорь Михайловские жили с двумя дочерьми. Хозяева подозревают, что возгорание в их доме началось из-за замыкания электропроводки. Но точная причина пожара еще не установлена.



В один миг Михайловские остались без крыши над головой, вещей и документов. Семью приютила близкая подруга Лилия. Их дом изнутри выгорел дотла. Спасатели тушили пламя больше часа.

Чтобы помочь семье Михайловских, обратитесь к Лилии по номеру: 8-908-505-29-55.

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