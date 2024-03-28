В Ростовской области при пожаре в частном доме едва не погибла семья

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В хуторе Мержаново в Ростовской области семья едва не погибла в пожаре. ЧП случилось 26 марта в СНТ «Приморское».Возгорание началось в частном доме в 00:50, когда все уже спали. Жильцы почувствовали сильный запах дыма. Увидев пламя, они попытались своими силами потушить пожар. Однако в результате мужчина получил ожоги. На место вызвали спасателей. В региональном ГУ МЧС сообщили, что прибыло 10 пожарных на трех единицах специальной техники.Внутри дома все выгорело, крыша рухнула, а стекла выбили во время тушения.По предварительной информации, огонь вспыхнул из-за неисправного обогревателя.