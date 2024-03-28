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В Ростовской области при пожаре в частном доме едва не погибла семья

В Ростовской области при пожаре в частном доме едва не погибла семья
В хуторе Мержаново в Ростовской области семья едва не погибла в пожаре. ЧП случилось 26 марта в СНТ «Приморское».

Возгорание началось в частном доме в 00:50, когда все уже спали. Жильцы почувствовали сильный запах дыма. Увидев пламя, они попытались своими силами потушить пожар. Однако в результате мужчина получил ожоги. На место вызвали спасателей. В региональном ГУ МЧС сообщили, что прибыло 10 пожарных на трех единицах специальной техники.

Внутри дома все выгорело, крыша рухнула, а стекла выбили во время тушения.

По предварительной информации, огонь вспыхнул из-за неисправного обогревателя.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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