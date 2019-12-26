На Дону многодетная семья едва не погибла в пожаре



На Дону многодетная семья едва не погибла в пожаре. Происшествие случилось в селе Покровское Неклиновского района 28 декабря около 11 часов утра.



Возгорание в доме произошло из-за газовой колонки на кухне. Родители и шестеро детей в этот момент были в дальней комнате. К счастью, обошлось без жертв. Пожарные вовремя эвакуировали многодетную семью. На месте работали четыре спасателя и одна единица техники.



Специалисты устанавливают причину пожара, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.



