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На Дону многодетная семья едва не погибла в пожаре

На Дону многодетная семья едва не погибла в пожаре
На Дону многодетная семья едва не погибла в пожаре. Происшествие случилось в селе Покровское Неклиновского района 28 декабря около 11 часов утра.

Возгорание в доме произошло из-за газовой колонки на кухне. Родители и шестеро детей в этот момент были в дальней комнате. К счастью, обошлось без жертв. Пожарные вовремя эвакуировали многодетную семью. На месте работали четыре спасателя и одна единица техники.

Специалисты устанавливают причину пожара, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

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