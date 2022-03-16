В Ростовской области с коронавирусом не смогли справиться еще 25 человек

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За сутки коронавирус унес жизни еще 25 жителей Ростовской области. Об этом сообщили в правительстве донского региона по состоянию на 18 марта.Опасную инфекцию не смогли победить 19 женщин возрастом от 56 до 86 лет, а также шестеро мужчин от 67 до 93 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Среди них - ожирение, сахарный диабет, онкология и другие. Всего за весь период жертвами COVID-19 стали 10 620 человек. Как правило, это пожилые люди, хотя есть среди умерших и дети.Несмотря на стабилизацию эпидситуации в регионе, люди продолжают болеть коронавирусом. За сутки в регионе опасную инфекцию выявили у 1 215 человек. А всего с начала пандемии число зараженных вирусом достигло 351 787.