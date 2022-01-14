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В Ростовской области от последствий коронавируса за сутки скончались 16 человек

В Ростовской области от последствий коронавируса за сутки скончались 16 человек
В Ростовской области еще 16 человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

По данным на 17 января, от опасного вируса скончались десять женщин возрастом от 51 года до 83 лет, а также шестеро мужчин от 57 до 75 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Среди них - ожирение, онкология и сахарный диабет. Всего с начала пандемии с COVID-19 не смогли справиться 9 896 человек.

Продолжает расти и общее число зараженных опасной инфекцией. За сутки коронавирусом заразились 539 человек, а общее число инфицированных с начала пандемии превысило 200 тысяч жителей Ростовской области.

Медики снова отмечают рост числа зараженных после новогодних праздников. Если раньше коронавирус выявляли у 300 человек, то сейчас за сутки количество зараженных составляет более полутысячи. Связано ли это с возвращением людей из отпусков или тем, что увеличилось количество тестирований, неизвестно.
Фото: yandex.ru
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