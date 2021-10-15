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В Ростовской области еще 26 человек скончались от последствий COVID-19

В Ростовской области еще 26 человек скончались от последствий COVID-19
В донском регионе еще 26 человек скончались от последствий коронавируса. Об этом рассказали в правительстве Ростовской области по состоянию на 18 октября.

За минувшие сутки с последствиями вируса не справились 16 женщин возрастом от 59 до 90 лет, а также десять мужчин от 48 лет до 91 года. Все умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Среди них - ожирение, онкология, сахарный диабет и другие болезни.

Стоит отметить, что число умерших от коронавируса растет, а жертвами становятся молодые люди. В частности, за сутки с 15 по 16 октября умерли 23-летняя девушка и 12-летний мальчик. Всего в регионе жертвами COVID-19 стали 7 329 человек.

Не становится меньше и общее число заболевших коронавирусом. За сутки опасный диагноз подтвердился у 586 человек, а общее количество с начала пандемии превысило 148 тысяч человек.
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