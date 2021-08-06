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В Ростовской области разыскивают пропавшего 42-летнего мужчину

В Ростовской области разыскивают пропавшего 42-летнего мужчину

В Ростовской области разыскивают 42-летнего Игоря Родионова. Об этом стало известно 10 августа.

Мужчина ушел из дома 21 июля и уже больше двух недель не выходит на связь. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтёрам, СМИ и в полицию. Мужчину объявили в розыск.

Рост Родионова - примерно 170 сантиметров. Он худощавого телосложения. У мужчины короткие светло-русые волосы и карие глаза.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, обращайтесь по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.

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