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На Дону разыскивают пропавшего 34-летнего мужчину

На Дону разыскивают пропавшего 34-летнего мужчину
В Ростовской области ищут исчезнувшего 34-летнего дончанина. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Юг».

Как стало известно, Василий Тулинов уехал из дома в Таганроге на автомобиле «Дэу Нексия» 15 июля, и с тех пор о нем ничего не известно. Родственники пропавшего забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам и правоохранителям.

Рост мужчины - 175 сантиметров. У него среднее телосложение, волосы короткие светло-русые. В день исчезновения дончанин оделся в серую футболку с большой надписью на груди и черные спортивные штаны. На ногах – темные плетеные сандалии. Машина, на которой уехал мужчина, синего цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении Василия Тулинова, просьба сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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