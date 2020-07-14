На Дону разыскивают пропавшего 34-летнего мужчину

В Ростовской области ищут исчезнувшего 34-летнего дончанина. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Юг».Как стало известно, Василий Тулинов уехал из дома в Таганроге на автомобиле «Дэу Нексия» 15 июля, и с тех пор о нем ничего не известно. Родственники пропавшего забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам и правоохранителям.Рост мужчины - 175 сантиметров. У него среднее телосложение, волосы короткие светло-русые. В день исчезновения дончанин оделся в серую футболку с большой надписью на груди и черные спортивные штаны. На ногах – темные плетеные сандалии. Машина, на которой уехал мужчина, синего цвета.Если вам что-либо известно о местонахождении Василия Тулинова, просьба сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.