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В Ростовской области больше двух недель разыскивают 55-летнего мужчину

В Ростовской области больше двух недель разыскивают 55-летнего мужчину
В Ростовской области уже больше двух недель разыскивают 55-летнего мужчину. Сергей Самойлов вышел из дома в городе Гуково и отправился в Аксай 19 сентября. Однако с того момента о дончанине не было никаких вестей. Родственники пропавшего обратились за помощью к волонтёрам.

Сергей невысокого роста, примерно 155 сантиметров. У него худощавое телосложение, голубые глаза, русые волосы до плеч и усы.

Сообщается, что мужчина отправился в дорогу в тёмной трикотажной футболке, тёмных штанах и чёрных кедах на белой подошве. С собой он взял чёрную сумку через плечо.

Пропавший может быть неподалёку от Гуково и Аксая. Если вам известно что-либо о местонахождении Сергея, просьба сообщить по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.

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