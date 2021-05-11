В Каменском районе разыскивают 67-летнего мужчину

В Каменском районе Ростовской области разыскивают 67-летнего мужчину. Гончаров Валерий не выходит на связь с родственниками почти две недели.Мужчина ушел из дома в хуторе Старая Станица 4 апреля и не вернулся. Обеспокоенные родственники подали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. Они продолжают надеяться, что в скором времени Валерий вернется домой.У пропавшего рост - около 182 сантиметров, среднее телосложение, седые короткие волосы и карие глаза. В день исчезновения был одет в куртку цвета хаки, темные брюки, обут в красные кроссовки.Если вам что-либо известно о местонахождении Валерия Гончарова, просим вас звонить по номерам телефонов: 112 или 8-800-700-54-52.