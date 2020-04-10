В донском регионе при пожаре в частном доме пострадал 52-летний мужчина
В Сальском районе при пожаре в частном доме пострадал 52-летний мужчина. Происшествие случилось 11 апреля около 6 утра.
Возгорание произошло в частном доме в посёлке Гигант. Загорелось помещение на улице Восточной. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. В результате чего загорелась комната на площади 100 квадратных метров. В ЧП пострадал хозяин дома.
В тушении огня принимали участие 14 спасателей и пять единиц техники.