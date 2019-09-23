Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области при ДТП с участием микроавтобуса пострадали двое

В Ростовской области при ДТП с участием микроавтобуса пострадали двое
Два человека получили травмы в результате аварии в Сальском районе Ростовской области. Около 9:30 25 сентября на трассе Сальск — Яшалта столкнулись микроавтобус и легковушка.

За рулём «буса» Ford ехал 57-летний мужчина. Он врезался в «ВАЗ-2107» под управлением 67-летнего водителя.

- В результате аварии пострадали водитель и 62-летняя пассажирка ВАЗа, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Пострадавшие оказались заблокированы внутри легковушки. Сотрудникам Сальского поисково-спасательного подразделения пришлось доставать их с помощью специального оборудования. Водитель микроавтобуса отказался от госпитализации.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.