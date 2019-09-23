В Ростовской области при ДТП с участием микроавтобуса пострадали двое



Два человека получили травмы в результате аварии в Сальском районе Ростовской области. Около 9:30 25 сентября на трассе Сальск — Яшалта столкнулись микроавтобус и легковушка.



За рулём «буса» Ford ехал 57-летний мужчина. Он врезался в «ВАЗ-2107» под управлением 67-летнего водителя.



- В результате аварии пострадали водитель и 62-летняя пассажирка ВАЗа, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Пострадавшие оказались заблокированы внутри легковушки. Сотрудникам Сальского поисково-спасательного подразделения пришлось доставать их с помощью специального оборудования. Водитель микроавтобуса отказался от госпитализации.