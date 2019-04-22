В столкновении легковушки и микроавтобуса в Ростовской области пострадали двое



Два человека получили травмы при ДТП в Белокалитвинском районе Ростовской области. Микроавтобус и легковушка столкнулись на 294-м километре трассы Волгоград — Каменск 24 апреля около 10:30.



В районе хутора Крутинского 42-летний мужчина за рулём «Рено Мастер» выехал на встречную полосу. В этот момент по проезжей части двигался «Сузуки Гранд Витара» под управлением 65-летнего пенсионера. Он не успел увернуться от удара, и в результате машины столкнулись.



В аварии пострадали оба водителя иномарок.



- С травмами мужчин доставили в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



По факту ДТП проводится проверка.

