Двое пострадали, один погиб при ДТП в Ростовской области



В Ростовской области в результате ДТП один человек погиб, ещё двое пострадали. Авария случилась 23 апреля на трассе Егорлыкская — Сальск. Около 18 часов по автодороге двигался 35-летний мужчина за рулём «Хендай Х-100». По предварительным данным, он не справился с управлением и врезался во встречный «Фредлайнер» под управлением 43-летнего водителя. От удара микроавтобус отлетел в сторону и столкнулся с «ВАЗ-21107», за рулём которого был 36-летний мужчина.



- В результате аварии травмы получили водитель «Хендай» и 31-летний пассажир ВАЗа, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Водитель отечественного авто погиб на месте.



Потерпевшие доставлены в больницу каретой скорой помощи.