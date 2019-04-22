Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Двое пострадали, один погиб при ДТП в Ростовской области

Двое пострадали, один погиб при ДТП в Ростовской области
В Ростовской области в результате ДТП один человек погиб, ещё двое пострадали. Авария случилась 23 апреля на трассе Егорлыкская — Сальск. Около 18 часов по автодороге двигался 35-летний мужчина за рулём «Хендай Х-100». По предварительным данным, он не справился с управлением и врезался во встречный «Фредлайнер» под управлением 43-летнего водителя. От удара микроавтобус отлетел в сторону и столкнулся с «ВАЗ-21107», за рулём которого был 36-летний мужчина.

- В результате аварии травмы получили водитель «Хендай» и 31-летний пассажир ВАЗа, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Водитель отечественного авто погиб на месте.

Потерпевшие доставлены в больницу каретой скорой помощи.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.